Todesfahrt auf A 8: Margit Franke will, dass Täter gefasst wird : Mit Kunst-Auktion Belohnung erhöhen

Zweibrücken Margit Franke ist erschüttert von dem tödlichen Unfall auf der A8. Sie hofft, dass der Täter doch noch gefasst wird. Sie lässt ihr Werk „Von der Dunkelheit ins Licht“ versteigern – der Erlös soll die Belohnung für Täterhinweise erhöhen.

Wichtig: Angebote zwecks Seriosität nur mit Name, Anschrift und Telefon-Nummer. Mindestangebot zu Beginn: 100 Euro. Wünscht der Bieter, der den Zuschlag erhält, Anonymität, wird diese gewährleistet; in diesem Fall wird dann nur der Geldbetrag bekanntgegeben.

Wir sammeln die Angebote und veröffentlichen bis 15. November in unseren jeweiligen Wochenend-Ausgaben (Erscheinungstag Samstag) den aktuellen Stand – also, wie viel bis hierhin geboten wurde (ohne Angabe des Bieters). Am Montag, 16. November geben wir dann den finalen Höchststand bekannt.

Die Kunst-Auktion beginnt an diesem Mittwoch, 21. Oktober und läuft bis einschließlich Sonntag, 15. November, null Uhr. Die Künstlerin Margit Franke möchte nicht, dass die Auktion über sie selbst läuft: „Niemand soll auf den Gedanken kommen, dass ich irgendetwas für mich abzweige.“ Daher bat Margit Franke den Merkur, die Angebote zu sammeln. Diese können im oben angegebenen Zeitraum per E-Mail unter folgender Adresse abgegeben werden: merkur@pm-zw.de.

Hintergrund: Am 1. Juli 2018 geschah auf der A 8 bei Zweibrücken ein schwerer Unfall. Der Fahrer eines Mercedes fuhr auf eine Harley Davidson, auf. Am Steuer des Motorrades saß ein 37 Jahre alter Mann aus dem Donnersbergkreis; auf dem Rücksitz sein 13 Jahre alter Stiefsohn. Der Vater wurde erheblich verletzt, das Kind verstarb noch am Unfallort. Zwei Mal wurde in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY . . .“ nach dem Täter gesucht, zuletzt vergangene Woche.