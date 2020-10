Polizei in Völklingen sucht Zeugen : Täter schneiden Katalysatoren aus drei Autos

Völklingen Erneut haben Unbekannte Katalysatoren gestohlen. Diesmal schnitten die Täter die Fahrzeugteile in Völklingen aus drei Autos.

Die Polizei ermittelt in einem besonders schweren Diebstahl in Völklingen-Wehrden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13. auf 14. Oktober, haben Unbekannte an einem grünen VW Polo, der in der Saarstraße geparkt war, den Katalysator aus der Auspuffanlage geschnitten. Etwa 30 Meter entfernt ließen sie auch an einem grauen VW Polo den Katalysator mitgehen. Das dritte Mal schlugen die Täter in der Beethovenstraße in Völklingen zu. Dort wurde der Katalysator eines Opel Astra herausgeschnitten und gestohlen.