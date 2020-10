Peugeot 207 gestohlen : Auto-Diebstahl in Saarbrücken: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Saarbrücken Die Polizei sucht einen Mann, der in dem gestohlenen Pkw in Saarbrücken geblitzt worden ist.

Die Polizei Saarbrücken sucht einen Mann, der am 20. August in der Egon-Reinert-Straße in Saarbrücken wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung mit einem Wagen geblitzt worden ist. Bei dem Auto handelt es sich um einen grauen Peugeot 207, der in der Nacht vom 1. Juli auf den 2. Juli in der Charlottenstraße in Saarbrücken geklaut worden ist. Das Kennzeichen des Autos lautet SB-RH 42. Der Fahrer des Fahrzeugs ist bislang nicht identifiziert.