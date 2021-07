Spritztour mit Folgen : Polizei erwischt in Saarbrücken Jungen (13) am Steuer

Polizei erwischt in Saarbrücken Jungen (13) am Steuer

Saarbrücken In Saarbrücken hat eine Polizeistreife am Dienstag einen 13-jährigen Jungen beim Autofahren erwischt. Die Spritztour hat Konsequenzen.

Am Dienstagnachmittag (27. Juli) gegen 16.30 Uhr kam einem Streifenwagen der Bundespolizei im Deutschmühlental in Saarbrücken ein schwarzer Mercedes E-Klasse entgegen, der auf unsichere Art und Weise unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Auto „augenscheinlich von einem Kind gesteuert“.

Die Polizisten wendeten sofort und fanden das Auto in unmittelbarer Nähe mit herabgelassenen Fensterscheiben. Der „Fahrzeugführer“, ein 13-jähriger Junge wurde am dortigen Angelweiher in Begleitung seiner Familie aufgefunden, die nach Angaben der Polizei ziemlich ungehalten hinsichtlich der Identitätsfeststellung reagierten.