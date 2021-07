Ein Hort für seltene Pflanzen : Botanischer Garten für Völklingen?

Als es den Botanischen Garten in Saarbrücken noch gab: Das Foto entstand beim Tag der offenen Tür im Jahr 2005, Anna und Emelie schauten sich eine Ausstellung mit fleischfressenden Pflanzen an. Foto: Iris Maurer

Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass der Botanische Garten an der Saarbrücker Universität dicht gemacht wurde. Seither gibt es im Saarland keine vergleichbare Einrichtung mehr. Die SPD Völklingen-Innenstadt regte nun an, in Völklingen einen botanischen Garten zu gründen.