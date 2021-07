Schwimmschiff : Geheimwaffe Kondensmilch für die Bergung des Schwimmschiffs

Taucher Fritz Engelmann sucht noch kleine Löcher, die am Schwimmschiff zu stopfen sind, bevor man es heben kann. Seine Geheimwaffe: Kondensmilch. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Um die letzten Löcher im halb gesunkenen Saarbrücker Schwimmschiff zu finden, muss man Ideen haben. Taucher Fritz Engelmann versucht es mit Kondesnmilch.

Von Frank Bredel

Ein gelernter Koch aus Berlin und eine Sprühflasche mit Kondensmilch spielten gestern eine gewichtige Rolle bei der Bergung des Schwimmschiffs „Vaterland“ am Saarbrücker Willi-Graf-Ufer. Die Sprühflasche gehört Fritz Engelmann (30), der nach seinem Küchenjob die weite Welt entdecken wollte und mehrere Jahre als Sporttaucher in Australien und Neuseeland lebte und arbeitete. Der junge Mann mit der ansteckenden guten Laune eines Animateurs brachte Touristen zu Korallenriffen und hat dieses Leben lange genossen.

„Jetzt bin ich seit einem Jahr Industrietaucher und stelle mich einer ganz neuen Herausforderung, die wesentlich anspruchsvoller ist“, sagt er und sprüht am Rand der Vaterland Kondensmilch unter die Wasserlinie. Die so entstehende weiße Dispersion zeigt ihm an, wo Wasser hinströmt – und wo Sog entsteht. Das hilft ihm letztlich dabei, kleine Lecks zu finden.

Denen waren die Taucher jetzt auf der Spur, denn die Pumpen liefen den ganzen Tag, aber die Wasserlinie im Schiff ließ sich nur 12 Zentimeter absenken, danach pegelte sich der Wasserstand trotz voller Pumpleistung ein. Der Rumpf hob sich keinen Millimeter, obwohl das von außen anders aussah, denn auch hier verriet ein dunkler Rand, dass das Wasser mal höher stand. Der Schriftzug „Vaterland“ konnte man am Dienstag komplett lesen. Der Grund dafür war aber nicht die Hebung des Schiffs, sondern ein Absenken des Staupegels durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA). Es ließ die Saar etwas ab.

Am Mittwoch sollen die Hebekissen montiert werden, jedes Kissen bringt fünf Tonnen Auftrieb, 140 Tonnen sind nötig. „Vielleicht wird der Rumpf Mittwochnachmittag oder Donnerstag in Bewegung kommen, das hängt noch von ganz vielen nicht planbaren Kleinigkeiten ab“, sagt Einsatzleiter Karl-Heinz Vitt.

Am Dienstag strömte noch zu viel Wasser in den Rumpf, die Taucher dichteten mit Lappen und Schaumstoff Ritzen ab, suchten mit der Kondensmilch nach Lücken und versteiften die Holzplatten an den Fenstern auch von innen, damit sie nicht eingedrückt werden können.

Das kniffligste Projekt wird sein, die Eisenketten für die Hebung unter dem Rumpf hindurchzuführen. Taucher Fritz Engemann: „Wir werden mit langen Stangen nach Lücken unter dem Rumpf suchen und Seile durchziehen, mit denen wir dann die Ketten ziehen können. Wir haben das noch gar nicht erkundet. Es gibt Lücken unter dem Rumpf, wir werden sehen, wie das klappt“, sagt er. Gefährlich sei das nicht. Als Berufstaucher tauche man nach strengen gesetzlichen Sicherheitsregeln, die peinlich genau eingehalten würden.