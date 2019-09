Podiumsdiskussion : Kann Denkmalschutz die Bäder im Saarland retten?

Das Totobad am Tag der Eröffnung. Foto: Niklas Folz. Foto: Niklas Folz

Saarbrücken Eine angeregte Diskussion über das Bädersterben im Saarland gab es am Donnerstagabend, zu der die Stiftung Baukultur Saar eingeladen hatte. Früh wurde klar: Die Bäder unter Denkmalschutz zu stellen, ist ein zweischneidiges Schwert, wie der Leiter des Landesdenkmalamtes Georg Breitner sagte.

Dem widersprach Marc Groß vom Vorstand der DLRG und brachte die lange Wartelisten für Schwimmkurse in die Diskussion. „Ich würde jedem empfehlen, schon bei der Geburt des Kindes einen Kurs zu buchen – dann steigt die Chance, dass es mit sechs Jahren schwimmen kann“, fasste er sarkastisch zusammen. Seit Jahren sinke bei den unter Vierzehnjährigen die Zahl derer, die sicher schwimmen können – eine Gefahr, die auch Jutta Dick vom Förderverein Freibad Wallerfangen unterstrich. Das Bädersterben in Kombination mit dem immer heißeren Klima führe zu mehr „Wildbaden“ an unüberwachten Stellen. Für schlechte Schwimmer könne das tödlich enden.