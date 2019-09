Betroffene berichten : Diskussion im Saarbrücker Wohnzimmer

Saarbrücken Aktion gegen Wohnungsnot: Caritas lud unter anderen den Innenminister auf den St. Johanner Markt.

Ein Teppich auf dem Kopfsteinpflaster, ein Schrank und ein Sofa. Drei Schritte weiter der Brunnen auf dem St. Johanner Markt. Unter freiem Himmel hat die Caritas ein Wohnzimmer aufgebaut, mit Stehlampe und Couchtisch. Sie wollte aber damit keinen Raum für eine gemütliche Freiluft-Pressekonferenz schaffen, sondern für einige Zeit eine Art Mahnmal errichten. „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“ – unter diesem Motto machte der Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung am Freitag darauf aufmerksam, dass bezahlbarer Wohnraum in Saarbrücken und im Regionalverband fehlt.

In dem aufgebauten Wohnzimmer auf dem St. Johanner Markt diskutierten Innenminister Klaus Bouillon (CDU), Baudezernent Heiko Lukas und Caritasdirektor Michael Groß mit weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Caritasverbandes über die angespannte Wohnraumsituation im Regionalverband. Denn laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2018 fehlen in Saarbrücken etwa 17 000 Sozialwohnungen. Die Caritas-Mitarbeiter würden immer wieder feststellen, wie schwierig es geworden sei, bezahlbaren Wohnraum für ihre Klienten zu finden, betonte die Organisation schon in der Einladung zur Diskussion. Vor allem Menschen mit kleinem, zunehmend aber auch Menschen mit mittlerem Einkommen, hätten hier immer mehr Probleme. Längst seien nicht nur Randgruppen von diesem Wohnungsmangel betroffen, sondern das Problem sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Selbst Menschen mit geregeltem Einkommen seien von Wohnungsnot betroffen. Daher fordere die Caritas im Saarland „Wohnen darf keinesfalls zum Luxusgut werden“.