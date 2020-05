Saarbrücken : VHS-Außenstelle im Westen bekommt neue Leiterin

Saarbrücken Die Volkshochschule des Regionalverbandes hat nicht nur eine große Zentrale in Alt-Saarbrücken, sondern ist auch in vielen Stadtteilen präsent. Das ist Ehrenamtlichen wie Marita Rings-Kleer zu verdanken.

Die Außenstelle Altenkessel/Klarenthal/Gersweiler der Volkshochschule (VHS) hat eine neue Leiterin. Marita Rings-Kleer übernimmt dieses Ehrenamt am 1. Juni. Regionalverbandsdirektor Peter Gillo hat die 60-Jährige berufen.Die studierte Theologin ist durch ihre Tätigkeit als Seelsorgerin in den Saarbrücker Stadtteilen Altenkessel, Klarenthal und Gersweiler bereits gut vernetzt. Zuvor leitete sie zehn Jahre die Landfrauen-Bildungseinrichtung im Saarland und war selbst Dozentin an der Volkshochschule des Regionalverbandes.