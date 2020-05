Kostenpflichtiger Inhalt: Familien : Saarbrücken eröffnet vier neue Kitas

Saarbrücken will auch in den kommenden Jahren neue Kitas eröffnen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Stadt sucht Erzieherinnen und Erzieher für Gruppen in Burbach, Rußhütte, Ensheim und auf der Folsterhöhe.

Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Der Ausbau der städtischen Kitas gehe nur schleppend voran, teilte der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt Mitte Februar, also gut vier Monate nach seinem Amtsantritt mit. In der Stadtratssitzung am Dienstag informierte der zuständige städtische Dezernent, Thomas Brück (Grüne), nun darüber, was in absehbarer Zeit doch noch geht. Dabei unterscheidet Brücks Dezernat „Maßnahmen in der Umsetzung“ in zwei Prioritätsstufen.

Kitas der „Priorität 1“ befinden sich derzeit im Bau beziehungsweise in der Umsetzung. Das sind die Kitas Wickersberg in Ensheim, Hirtenwies auf der Folsterhöhe, Am Hof auf der Rußhütte und in den Hanfgärten in Burbach.

Der Erweiterungsbau der Kita Wickersberg werde aller Voraussicht nach zum 1. September dieses Jahres fertig sein, informierte Brück den Stadtrat. Eine Begehung mit dem Landesjugendamt stehe zwar noch aus, aber die Stadt geht davon aus, dass am 1. Oktober eröffnet werden kann. Der gleiche Zeitplan gilt für die Kita Hirtenwies. Die Kita in den Hanfgärten sei dagegen „nicht mehr im Bauzeitenplan“. Eine Übergabe des Gebäudes sei für den 1. November avisiert. „Eine Ausstattung und Möblierung kann erst danach erfolgen“, sagte Brück. Die Eröffnung werde zum 1. Dezember „angestrebt.“ „Aufgrund von Schwierigkeiten mit ausführenden Firmen kam es im Innenausbau zu Verzögerungen welche sich im Bauzeitenplan niederschlagen“, heißt es in der Information für den Stadtrat. Der städtische Gebäudemanagementbetrieb GMS arbeite „mit Hochdruck daran, dass die Auswirkungen auf den Bauzeitenplan so gering wie möglich bleiben“, versichert Brück.

Auch die Arbeiten an der Kita Am Hof auf der Rußhütte sind nicht mehr im Bauzeitenplan. Sie soll am 1. Juli übergeben und einen Monat später eröffnet werden. „Die Arbeiten im Innenausbau dauern weiter an. Auflagen und Bedingungen der Unteren Bauaufsicht aus der Baugenehmigung führen zu Nacharbeiten im Innenbereich“, schreibt Brück.

Darüber hinaus wurde der Stadtrat über Kita-Projekte informiert, die sich in der „fortgeschrittenen Planung befinden und die zeitnah nach Umsetzung der Priorität 1 zur Umsetzung gelangen werden“. Zu den Projekten der „Priorität 2“ zählen die Kitas in der Klarenthaler Fenner Straße, in der Dudweiler Schlachthofstraße und im Brebacher Mühlenweg. Darüber hinaus soll im Zuge der Einrichtung der Europäischen Grundschule eine Europäische Kita in Dudweiler entstehen. Parallel dazu werden laut Thomas Brück „ebenfalls erste Planungsvarianten einer möglichen Kita in der Ortsmitte von Klarenthal“ besprochen.