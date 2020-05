Kommunalpolitik : Wohngebiet Westfeld beschäftigt erneut den Ortsrat

Holz Das Wohngebiet am Holzer Westfeld beschäftigt wieder die Kommunalpolitiker.

Der Holzer Ortsrat tagt am Mittwoch, 3. Juni, ab 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Heusweiler Rathauses. Im Mittelpunkt steht erneut das geplante Wohngebiet am Holzer Westfeld, das eine „unendliche Geschichte“ werden könnte. Erste Planungen wurden 2014 begonnen, verzögerten sich aber ständig. Im April vergangenen Jahres hieß es, Baubeginn sei im Herbst 2019. Was nicht der Fall war. Jetzt muss sich der Ortsrat mit den eingegangenen Stellungnahmen, der erneuten Offenlegung der Pläne und einem Satzungsbeschluss beschäftigen. Weiter geht es in der Sitzung um den Holzer Spielplatz an der Glück-Auf-Halle, um den Ehrenfriedhof und die Brunnenanlage am Marktplatz. Vor Beginn der Tagesordnung gibt es eine Einwohnerfragestunde.