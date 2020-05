Völklingen Notbetreuung dieser Kinder in Völklingen auf drei Stunden pro Woche beschränkt. Stadt verweist auf viele Vorgaben.

In den sechs Kindertagesstätten der Stadt Völklingen können die rund 150 Vorschulkinder ab dem 2. Juni wieder betreut werden – an einem Tag pro Woche für je drei Stunden, teilt die Verwaltung mit. Warum nur so kurz? Pressesprecher Sebastian Feß verweist auf die Einhaltung der Hygienevorgaben unter anderem des Landes, des Landesjugendamtes und des Gesundheitsamtes. „Um diese und den Schutz der Kinder und Beschäftigten zu gewährleisten, haben sich die Leitungen der städtischen Kindertageseinrichtungen auf den zeitlichen Umfang von drei Stunden pro Woche geeinigt.“ Personal und Gruppen dürften nicht gemischt werden, wenn neue Kinder dazukommen. „Wegen zusätzlicher Dienste wie beispielsweise Toiletten- und Flurdienst oder den Empfang der Eltern und Kinder entsteht ein erheblicher personeller Mehraufwand“, meint Feß. Dazu komme die von dem Land verordnete erweiterte Notbetreuung und die „räumlichen Gegebenheiten“ in den Kitas, die es nicht möglich machen würden, einen regulären Betreuungsplan für alle Vorschulkinder anzubieten, erklärt Feß. „Hier ist zu beachten, dass je Einrichtung für 20 bis 32 Vorschulkinder zwei bis vier Gruppen gebildet werden müssten. Die Gruppengröße ist auf zehn Kinder begrenzt.“ Wegen der großen Nachfrage hatte das Bildungsministerium Mitte Mai beschlossen, die Gruppengröße von fünf auf zehn Kinder in Schulen und Kitas zu verdoppeln. Deshalb würden jetzt Notfallgruppen in Völklingen zusammengelegt. Derzeit würden 100 Kinder in den städtischen Kitas betreut. „Hinzu kommen einmal wöchentlich die Vorschulkinder“, erklärt die Verwaltung.