Kostenpflichtiger Inhalt: Ortsverschönerung in Fischbach : Kinder werden vor Blumen und Bienen fotografiert

Sie machen ihren Wohnort schöner: Ute Schneider (links) und Monika Münch engagieren sich im Projekt „Ortsverschönerung in Fischbach“. Foto: BeckerBredel

Fischbach Die vielen positiven Rückmeldungen bestärken die Helfer des Projekts „Ortsverschönerung in Fischbach“ in ihrem Tun.

Frische Blumen, bunt-bemalte Bienen, bepflanze Blumentöpfe und kindliche Motive zieren die Flächen in Fischbach. Viermal im Jahr werden Grünanlagen umgestaltet – aber nicht vom Grünamt, sondern von Bürgern aus der Nachbarschaft. Passend zu Ostern, Sommer, Herbst und Winter wird dekoriert. Acht Personen engagieren sich in dem Projekt, das den Namen „Ortsverschönerung in Fischbach“ trägt.

„Die Helfer sind zwischen 20 und 72 Jahren. Alle haben großartige Ideen für unsere Dekoration“, sagt Monika Münch, Helferin des Projekts. Die Fischbacherin fuhr vor Jahren mit ihrer Freundin Ute Schneider von einem Jahrsgangstreffen nach Hause, als sie sich darüber unterhielten, wie trist Fischbach gestaltet sei. Aus dem Geplauder entwickelte sich schnell eine Idee, die dem Bürgermeister vorgestellt wurde. „Der Bürgermeister war sofort begeistert und willigte in das Projekt ein“, erzählt Münch.

Viele andere Orte seien zu dem Zeitpunkt schon grün und beblümt gewesen. Nur Fischbach fanden die Initiatoren kahl und trostlos, obwohl die Gemeinde nie untätig war. Auch vorher schon wurden Grünanlagen gepflegt. Doch der Verein war sich sicher, man könne noch etwas draufsetzen. Rasch fanden sich Helfer – und seit drei Jahren wird von Saison zu Saison umdekoriert.

Fünf Flächen werden umgestaltet, im Sommer allerdings nur zwei, weil die Wärme für die ehrenamtlichen Arbeiter sehr anstrengend sei. Vor allem die Fläche am ehemaligen Brunnen in Fischbach am Ortsausgang sei zu allen Jahreszeiten besonders schön gestaltet. „Das ganze Jahr planen wir die Dekoration für unser Projekt. Circa drei Wochen dauert so eine Umgestaltung, das kommt auf die Wetterlage an“, berichtet Schneider. Die 67-jährige Rentnerin kümmert sich um das Designen der Figuren. Sie skizziert die Vorlagen und bemalt die Gegenstände.

„Leider wurde auch schon einiges kaputt gemacht oder gestohlen“, erzählen die Helferinnen. Im Herbst 2018 sei eine große Figur in der Art einer Vogelscheuche von der Sitzbank gestohlen worden. Diese sei mit viel Mühe gefertigt worden. „Oft dachten wir uns dann, dass wir nun aufhören mit dem Projekt, weil uns sowas sehr traurig machte“, sagt Münch. Doch der Zuspruch der Anwohner habe einen jedes Mal aufs Neue glücklich gemacht und motiviert. Vor allem sei es schön, wenn die Motive veröffentlicht werden. Viele Kinder werden vor den Blumen oder Bienen fotografiert und ins Internet gestellt. „Wir bekommen so viele und immer nur positive Rückmeldungen. Natürlich stärkt uns das in unserem Tun“, so die ehemalige Friseurin.