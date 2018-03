später lesen Stadtrundgang Kulinarischer Rundgang durch Saarbrücken Teilen

Twittern







Am Samstag, 10 März, lädt die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) zu einem kulinarischen Rundgang durch Saarbrücken ein. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr vor dem Stiefel Bräu (Ecke Fröschengasse/Am Stiefel), am St. Johanner Markt). Die Teilnehmer sollen dabei Interessantes über Goethes Aufenthalt in der Saar-Region und deren bewegte Geschichte im 18. Und frühen 19 Jahrhundert zu erfahren. Bei dem Rundgang mit Klaus Friedrich stehen neben Führung und Museumsbesuch auch ein Mittagessen und begleitende Kostproben nach regionalen Originalrezepten von 1769 auf dem Plan.