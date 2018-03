später lesen Stiftung Demokratie Seminar über die Geschichte der Großregion Teilen

Am Samstag, 10. März, von 9 bis 16.30 Uhr findet in der Politischen Akademie der Stiftung Demokratie Saarland in Saarbrücken ein Seminar zur Geschichte der Großregion statt. Im Mittelpunkt des Seminars steht die Geschichte der europäischen Kernregion Saarland-Lothringen-Luxemburg, inzwischen erweitert um Rheinland-Pfalz und Wallonien samt der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Die Veranstaltung biete einen gerafften Gesamtüberblick über die historische Entwicklung der Großregion von der Antike bis heute. Eine Anmeldung ist dringend erforderlich. Ebenfalls am Samstag, 10. März, von 9 bis 16.30 Uhr gibt es in der Politischen Akademie der Stiftung Demokratie Saarland ein Seminar mit dem Titel „Sympathie – Das Eintrittstor zum Andern“. Referent ist Michael Prowald. In vielen Handlungsbereichen des täglichen Lebens sind Menschen auf funktionierende Beziehungen angewiesen. Sie aufzubauen und zu erhalten fällt oft genug sehr schwer. Auch für dieses Seminar ist eine Anmeldung dringend erforderlich.