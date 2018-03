später lesen Mediziner referiert in Dudweiler Vortrag über das diabetische Fußsyndrom Teilen

Zu einem Vortrag zum Thema Diabetes lädt die VHS Dudweiler ein. Konkret geht es um das diabetische Fußsyndrom. In Deutschland, so die VHS leiden zurzeit über sechs Millionen Menschen an einem Diabetes mellitus. Laut Schätzungen müssen wir jedoch von 10 Millionen Diabetikern ausgehen, weil die Anzahl der nicht behandelten Diabetiker deutlich höher ist. Bei 250.000 Diabetikern liegt ein manifester Diabetischer Fuß mit schweren Weichteilläsionen vor, sodass die Amputationsrate mit etwa 29.000 Fällen pro Jahr erschreckend hoch ist. Die Ursachen für die Volkskrankheit Diabetes liegen auch in veränderten Lebensgewohnheiten. Im Vortrag von Dr. Alfons Scherber, ehemals Chefarzt der Gefäßchirurgie im Krankenhaus Püttlingen, soll auf wichtige prophylaktische und therapeutische Maßnahmen eingegangen werden, um den drohenden Extremitätenverlust beim Diabetiker zu vermeiden. Der kostenlose Vortrag findet am Mittwoch, 7. März, um 19 Uhr im Bürgerhaus Dudweiler statt.