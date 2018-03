später lesen Die Katholische Erwachsenenbildung lädt ein Tagespilgertour und eine Reise in die Mongolei FOTO: Markus Walter FOTO: Markus Walter Teilen

Die Katholische Erwachsenenbildung Bildstock bietet einen Bildervortrag mit Markus und Heike Walter an. Die beiden waren über sechs Monate unterwegs entlang der alten Seidenstraße bis in die Mongolei. Nach ihrem Vortrag über die Länder an der Seidenstraße folgt nun der zweite Teil. Er führt in die Weiten Zentralasiens. Dort im Pamirgebirge, in Kirgisien, der Mongolei und am Baikalsee steht das Naturerlebnis im Vordergrund. Der Vortrag findet am kommenden Donnerstag, 8. März, um 19 Uhr im Rechtsschutzsaal (Hofstraße 49) statt. Der Eintritt ist frei.