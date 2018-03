Eine kleine Märchenstunde

Immer wenn ich den Service der Post an ihrem noch angestammten Platz in Anspruch nehme, herrscht dort Betrieb. Da dreht kein Bediensteter Däumchen, ganz im Gegenteil. Es mangelt nicht an Kunden. Doch weil sich nun die im selben Gebäude befindliche Postbank zurückzieht, steht der Umzug an. Und damit wird der Service rund um Brief und Paket geschmälert. Das ist im Übrigen momentan das ganz große Thema in den Gaststätten und Geschäften von Dudweiler. Und war es neulich noch im Bezirksrat. In der jüngsten Sitzung des Rates erschien der „regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post“. Er wollte die anwesenden Damen und Herren überzeugen, dass mit dem Umzug eine Stärkung und Aufwertung des Standortes Dudweiler einhergeht. Und so kamen die Kommunalpolitiker in den Genuss einer kleinen, ärgerlichen Märchenstunde. Denn nichts anderes als ein Rückschritt erwartet die Kunden.