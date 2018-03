Hier gibt’s am laufenden Band was auf die Ohren

Die Grippewelle geht noch immer um. Und sie macht auch vor den tapfersten Künstlern nicht halt. Ende Februar musste Marcel Adam nach nur drei Liedern sein Programm im Sulzbacher Salzbrunnenhaus abbrechen. Jetzt gibt es einen Nachholtermin. „Marcel kommt am 26. April“, erklärte Markus Parnitzke, Veranstalter und Wirt des Salzbrunnen-Carées, „die Veranstaltung war ausverkauft, alle Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit.“ Wer an diesem Nachholtermin nicht teilnehmen kann, bekommt den Preis seiner Karte zurückerstattet, dies wäre aber dann auch die Chance für Adam-Fans, die bislang nicht zum Zug gekommen sind. „Ich sage: Einfach mal nachfragen“, so Parnitzke lächelnd.

Der Gastronom aus Leidenschaft hat auch angesichts des Kultur-Programms in diesem Monat gut lachen. Bereits am Donnerstag, 8. März, kommt Chiara Stella Renata in die Stadt der Schulen und der Wälder. Im Oktober letzten Jahres gewann die damals 17-Jährige den Nachwuchspreis beim renomierten Song-Contest „Troubadour“ in Stuttgart. Bereits 2016 erreichte sie das Finale im Wettbewerb „Dein Song“ des ZDF kika. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und emotionsgeladenen Liedern irgendwo zwischen Pop und Chancon ist sie nun unterwegs.

Wer lieber selber singt, sollte sich den 15 März ganz dick im Kalender vermerken. Dann heißt es wieder „Let‘s sing“. Die Stadt Sulzbach fordert auf, „lass uns singen“ ist das Motto. Die Idee ist einfach, aber vielleicht auch darum einfach gut. Richtig gute Musiker spielen bekannte Lieder aus allen gängigen Genren. Über einen Beamer werden die Texte der Songs auf eine Leinwand projeziert und jeder singt mit, so gut er kann, so laut man möchte.

Von vielen Einheimischen im „Hinterhof der Sulzbachtalstraße“ noch immer übersehen, hat sich das Salzbrunnenhaus im Herzen vieler Künstler einen Platz ganz vorne gesichert. „Die Atmosphäre ist einzigartig. Ich liebe diese Location, sie hat eine unverwechselbare Stimmung“, sagt der Saarlouiser Singer-Songwriter Eric Maas, „es macht einfach nur Spaß hier aufzutreten, darum habe ich Markus Parnitzke auch ganz lange belämmert, wieder einen gemeinsamen Termin zu finden.“ Maas bezauberte bereits im Sulzbacher Musiksommer sein Publikum, zuletzt füllte er in seiner Heimatstadt das bekannte Theater am Ring. Am Samstag, 17. März, kommt er mit neuen, aber auch vielen anderen Liedern seines breiten Repertoires nach Sulzbach - live und akkustisch ein Genuss. Karten an der Abendkasse kosten 10, im Vorverkauf 8 Euro.

(cor)