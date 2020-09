Kolumne SAARMÓÓ : Die Diir bleibd uff!

Seid isch dank Corona-Arrest meh wie genuch gelernd hann iwwer Fernseh-Krimis, will isch aach mòò sowas schreiwe. Klaa, e Mordfall, sunschd passierd jòò nix uff dá Weld. E Kommissaa mid Magge: Frischlufd-Allergie, Huddel mid dá Näwefraa, krangger Hund odder so.

Von Peter Eckert

Seiner Besserwisser-Assisdendin zeid er immer als alder Pragdiger, wo de Baadel de Moschd holld. De Owwerscheff is de greeschde Debb, unn bleeder als de Staadsanwald kann bloos e Staadsanwäldin sinn; wie sunschd hädde die Karriere mache solle?

Das Personal váfolschd jedz die falsche Leid, stocherd im Newwel, stehd uff em Schlauch – bis zu dá Werbe-Paus. Denòò siehn se bissje klarer, kurz vòr Schluss gehd ne uff äämòò e Lischd uff, und se váwidsche ihr Mörder grad noch vòrm Abspann. Unn in denne plärrd gleisch Reglame forrs näägsche Mòò, dass jòò nimmand aanfangd nòòsedengge.

So weid känn Hexewerg. Fähle bloos noch paa aus annre Filme gewehnde Sache, also: Schwädze Leid Pladd forrs Lokalkolorit, dann so falsch wie meeschlisch; das merge jòò bloos Leid aus der Geeschend, iwwerall sunschd falle se druff rin. Wenn‘s schelld, Hausdiir odder Telefon, muss beim zwädde Mòl jemand saan: Jaja, ich komm ja schon! Der Sadz waa in Heerspiele schunn ald, bevòr‘s Tonfilme genn had.

Paagpladz finne dauerd im Läwe ewisch, im Film is á genau dòò frei, wo se hinwolle. Beim Fahre duddele se dauernd am Lenkrad riwwer unn niwwer. Eschde Fahrer missde weje Schlangelinje ins Tiidsche blòòse; im Film bleiwe Audos unabhängisch vum Lengge in dá Spur. Uffs Klo muss aa jemand, weil’s lusdisch is unn die Spannung steid. Dann heerd má die Spiilung gluggere, unn schunn gehd die Diir uff. In denne zwei Segunne kann sisch nimmand die Hänn gewäschd hann. Na ja, wie im Läwe hald.

Gans wischdisch awwer: Das Ganse muss schnell in die Gäng kumme. Im Läwe kann‘s daure, bis e Mordobfer gefunn werd. Desweje gebbd’s in gefihld minnischens jedem zwädde Krimi e uralder inngespielder Trigg: Bei Mord bleibd die Diir uff. Im rischdische Läwe will de Mörder Vòrsprung gewinne. Er sperrd villeischd nidd ab, awwer er ziehd wenischdens feschd zu. De Film-Mörder degeje: Aus Angschd, de Film wär rum, bevòr die Polizei losleed, lossd der die Diir uff. Ehrlisch! Wenn Se’s jedz nidd glawe, achde Se mòòl druff: Mörder losse die Diir uff.

Also, isch dengge, mid so gudde Ideeje solld isch aach e Krimi ferdisch krien, villeischd sogaa e Serje, odder?