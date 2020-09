Dritter länderübergreifender Fahndungs- und Sicherheitstag : Saarland beteiligt sich an länderübergreifendem Sicherheitstag

Saarland beteiligt sich an länderübergreifendem Sicherheitstag

Im Saarland sind Polizisten am Freitag verstärkt gegen Kriminalität im öffentlichen Raum vorgegangen. Das Saarland beteiligte sich am dritten länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag, wie das Innenministerium mitteilte. „Die Verhinderung und gegebenenfalls Verfolgung von Straßenkriminalität, Betäubungsmitteldelikten, aber auch von besonders gefahrenträchtigen Verkehrsdelikten wird an diesem Tag im Mittelpunkt stehen“, sagte Innenminister Klaus Bouillon (CDU). Ebenso sollten die Beamten besonders auf die Einhaltung der geltenden Corona-Maßnahmen achten.