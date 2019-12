Improvisierte Musik : Fest des Jazz am Landwehrplatz

Fest des Jazz am Landwehrplatz

Den Fans experimentierfreudiger Künstler und ihrer Werke soll im Januar das 14. Festival der Saarbrücker Initiative ini-Art Freude machen.

Den Anhängern experimentierfreudiger Musik will die Saarbrücker Initiative ini-Art eine Alternative bieten „fernab vom Einheitsbrei des Mainstream“. Und zwar schon bald nach der Jahreswende. Am 24. und 25. Januar veranstaltet die ini-Art ihr bereits 14. Festival im Theater im Viertel am St. Johanner Landwehrplatz. Die Festivalmacher sind überzeugt, dass sie ihren Gästen ein ebenso vielfältiges wie anspruchsvolles Programm zusammengestellt haben.