Saarbrücker Rechtsdezernent : Der Mann, der ungern das Rathaus verlässt

Saarbrücken Kurz vor seiner Pensionierung wurde Saarbrückens Rechtsdezernent Jürgen Wohlfarth mit der Freiherr-vom-Stein-Medaille geehrt.

Vielleicht ist es für Jürgen Wohlfarth manchmal langweilig, Jürgen Wohlfarth zu sein. Zum Beispiel, wenn ein Verwaltungsrichter in einem Prozess, in dem Jürgen Wohlfarth die Interessen der Landeshauptstadt Saarbücken vertritt, die Rechtslage erklärt und dazu aus einem juristischen Kommentar zitiert, den Jürgen Wohlfarth selbst geschrieben hat. Zumindest dürfte es für Anwälte, die gegen Jürgen Wohlfarth, den Rechtsdezernenten der Saarbrücker Stadtverwaltung, vor Gericht antreten, mitunter frustrierend sein, dass er das Recht, das gesprochen wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit in der gängigen Fachliteratur schon kommentiert und damit Maßstäbe gesetzt hat.

Jürgen Wohlfarth schreibt nicht nur über Recht, er bildet an der Fachhochschule auch Verwaltungsjuristen aus. Auch in der georgischen Hauptstadt Tiflis und im vietnamesischen Innenministerium waren seine Dienste gefragt.

Glücklich ist Jürgen Wohlfarth nicht damit, dass er am 31. März gehen muss. „Ich habe am Ruhestand kein Interesse“, sagt er. Es sei doch „wunderbar, wenn man morgens aus dem Haus gehen kann, abends zurückkommt und dazwischen etwas Sinnvolles tun kann“.

Dass Jürgen Wohlfarth überhaupt ins Saarbrücker Rathaus gekommen ist, lag auch einem Vortrag. Den hat er Mitte der 1980er-Jahre in Köln gehalten. Unter den Zuhörern, erinnert sich Wohlfarth, war der damalige Saarbrücker Bürgermeister Hans-Jürgen Koebnick. Der sei nicht nur von der juristischen Expertise beeindruckt gewesen, sondern habe einen saarländischen Akzent beim Referenten erkannt. In der Tat: Jürgen Wohlfarth wurde in Sulzbach geboren. Sein Vater war Schlosser auf der Hütte. Wohlfarth hat auch in Saarbrücken studiert. Im Saarland gab es dann aber nicht direkt einen Job. „Also habe ich mich dort beworben, wo damals quasi rund um die Uhr eingestellt wurde: in Nordrhein-Westfalen“, erzählt Jürgen Wohlfarth. Dort hat er ein Ordnungsamt geleitet, bis der Anruf von Koebnik kam. Nachdem Oskar Lafontaine Ministerpräsident geworden war, hatte Koebnik von ihm das Amt des Saarbrücker Oberbürgermeisters übernommen. Und er wollte Wohlfarth in seinem Team.