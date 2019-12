Kultur am Eurobahnhof : Saarbrückens Biest versüßt das Fest der Liebe

Saarbrücken Am ersten Weihnachtsfeiertag hatte ein bemerkenswert inszeniertes Mini-Musical Premiere. Zwei Frauen verdienten sich den Beifall.

„Ausnahmsweise ein paar Worte“, beginnt Regisseur Elmar Ottenthal seine kurze Vorrede. Auf der Bühne umgibt ein beleuchteter Rahmen ein projiziertes Nachtstillleben: Sterne ziehen einen Schweif und scheinen in einem Meer aus Wolken zu versinken. „Mit minimaler Vorbereitung, großem Herzblut und auf eigenes Risiko“ habe man das Musical auf die Beine gestellt, und es werde sich zeigen, „dass man auch so Qualität auf die Bühne bringt“, sagt Ottenthal.

Es ist Heiligabend 1922: Alice, von der jungen Viviana Milioti verkörpert, möchte die vom Vater geschenkten Schlittschuhe ausprobieren, was die garstige Stiefmutter mit dem Hinweis verbietet, Alice sei „faul und verwöhnt“. Harter, vom Getöse brechender Eisberge untermalter Schnitt. Alice fällt haltlos in die Eiswüste, wo die Eiskönigin das Biest eingesperrt hat. Vor der arktischen Kulisse liefern sich die Verbannten ein Rededuell. „Du bist ein Biest, nicht furchterregend, aber hässlich schon“, wirft die rotbäckige Alice dem gebrechlichen Biest an den Kopf, das sich der jugendlichen Dreistigkeit nicht recht zu erwehren weiß. „Für mich wird es immer bloß Blüten regnen“, stimmt Viviana Milioti ihr erstes Lied an, dem viele weitere folgen werden. Im Fortgang der mit allerlei Motiven aus dem Märchen- und Popfundus gespickten Geschichte singt sich nicht nur die Alice-Darstellerin mit schönen Gesangseinlagen in die Herzen des Publikums.