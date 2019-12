Attraktion in der Bahnhofstraße : Kunststoffbahn bringt Wintersport auf die Bahnhofstraße

Die Kunststoffbahn ist erst dem Schlittschuhlauf und dann dem Eisstockschießen vorbehalten. Foto: David Hoffmann. Foto: David Hoffmann

Saarbrücken Mitten in Saarbrücken gleiten Schlittschuhe und Eisstöcke dahin. Kunststoff und der Verkehrsverein machen’s möglich.

Die Bahn scheint in einem Talkessel zu stehen. Rechts und links von ihr ragen die Häuser wie die Wände einer Schlucht auf. Immer mal wieder bleiben Passanten bepackt mit den letzten Weihnachtseinkäufen stehen und schauen interessiert zu. „So Jungs, dann lasst mal sehen, was ihr so könnt“, ruft der 28-jährige Oliver Luckas aus Güdingen seinen Freunden zu. Die letzten Vorbereitungen sind erledigt, das Topspiel des Abends auf der Eisbahn des Christkindl-Marktes kann beginnen.

Oliver Luckas und seine Freunde sind an diesem letzten Adventssamstag zum Eisstockschießen in die Bahnhofstraße gekommen. Die Eisbahn gibt es in dieser Form zum ersten Mal auf dem Christkindl-Markt. Streng genommen ist die Bahn zwar nicht aus Eis, sondern aus Kunststoff, doch das tut dem Spielspaß keinen Abbruch. „Ich finde, es ist eine gelungene Abwechslung auf dem Weihnachtsmarkt, und es macht auf jeden Fall Spaß“, sagt Felix Lampen aus Saarbrücken und schickt seinen Eisstock auf die Reise.

info Die Eisbahn bleibt noch geöffnet Die Eisbahn in der Saarbrücker Bahnhofstraße ist noch bis zum 30. Dezember täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Von 12 bis 16 Uhr können die Besucher Schlittschuh laufen, ab 16 Uhr ist Eisstockschießen möglich. Reservierungen für das Eisstockschießen sind möglich an der Eisbahn oder telefonisch unter der Nummer (01 78) 2 96 97 35. saarbruecker-christkindl-markt.de/programm/

Eisstockschießen wird in Teams gespielt. Es geht darum, den eigenen Eisstock möglichst nahe an der Zielscheibe zu positionieren. Die sogenannte Daube wird am anderen Ende der Spielfläche im Zielfeld platziert. Hat jede Mannschaft ihre Versuche absolviert, gewinnt das Team, dessen Eisstock am nächsten an der Daube liegt. Insgesamt werden sechs Runden gespielt.

Das Spiel läuft auf Hochtouren. Mittlerweile stehen sogar einige Dutzend Zuschauer um das Spielfeld herum. „Seht ihr, so macht man das“, ruft Oliver Luckas lachend dem gegnerischen Team zu, „da bekommt man sogar Applaus“. Soeben hat er seinen Schuss nahezu perfekt an die Daube gesetzt. Tatsächlich ist vereinzelt Beifall zu hören.

Es läuft gut für Olivers Team, doch die Gegner haben längst nicht aufgesteckt. „Warte mal ab, hier ist nichts entschieden. Da ist noch alles drin“, entgegnet ihm der 28-jährige Felix Lampen.

Nicht nur die Besucher der Kunsteisbahn sind begeistert vom neuen Glanzlicht. Auch der Verkehrsverein Saarbrücken als Betreiber zeigt sich zufrieden damit, wie diese Bahn angenommen wird. „Die Bahnhofstraße ist ein sehr guter Standort dafür. Sie wird von den Menschen wahrgenommen und lockert den Weihnachtsmarkt auf“, sagt der 1. Vorsitzende des Verkehrsvereins, Walter Poggenpohl. Während die Eisbahn am Staatstheater nicht mehr bezahlbar gewesen sei, habe eine Anlage auf dem Aachener Weihnachtsmarkt die Idee geliefert, eine Kunststoff-Fläche aufzubauen. Und das offenbar nicht zum letzten Mal. „Aufgrund der positiven Rückmeldung haben wir die Bahn auch für das nächste Jahr eingeplant“, fügt Poggenpohl hinzu.