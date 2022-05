Mit gegenseitiger Hilfe Veranstaltungen wuppen : Wie Zusammenhalt Vereine stärkt

„Volles Haus“ beim Rock in den Mai am Samstag, 30.04.2022 in Wahlschied, gemeinsam auf die Beine gestellt vom Karnevalsverein Hilaritas Holz, der Wahlschieder Feuerwehr und der Fußballverein SV Holz/Wahlschied. Alle drei kooperieren auch weiterhin, um sich wechselseitig zu unterstützen und das Dorfleben zu fördern. Foto: Jonas jacobs/Jonas Jacobs

Heusweiler Der „Rock in den Mai“ in Wahlschied wurde auch wegen einer überörtlichen Kooperation zum Erfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fredy Dittgen

Viele Vereine kennen das: man hat nicht mehr genug Personal, um traditionsreiche Feste zu organisieren. Und ein „Programm“, das nur aus Schwenkbraten, Rostwürsten und Bier besteht, lockt nicht mehr viele Leute hinter dem Ofen hervor. Wie man diese Probleme lösen kann, zeigen drei Vereine und Institutionen aus den Heusweiler Ortsteilen Holz und Wahlschied: der Karnevalsverein Hilaritas Holz, die Wahlschieder Feuerwehr und der Fußballverein SV Holz/Wahlschied richteten am Samstag an der Wahlschieder Kultur- und Sporthalle ihr zweites gemeinsames Open-Air „Rock in den Mai“ aus, das zu einem Riesenerfolg wurde. Von 19 Uhr bis Mitternacht feierten, tanzten und sangen über 900 Menschen aller Altersklassen zur Musik der Firebirds.

„Mit einem solchen Zuspruch hatten wir niemals gerechnet“, sagt Michael Margardt, Präsident der Holzer Hilaritas. Das Open-Air hat eine Vorgeschichte: Jahrelang feierte die Hilaritas im Holzer Pfarrheim ihr Fest „Tanz in den Mai“, zeitgleich gab‘s in Wahlschied das vom Ortsrat organisierte Aufstellen des Maibaums. „Das Publikum, das in der Hexennacht feiern wollte, musste sich aufteilen“, so Margardt. Er setzte sich deshalb mit dem Wahlschieder Ortsvorsteher Reiner Zimmer zusammen und sie suchten eine Lösung. Heraus kam ein Fest, bei dem unter der Regie des Ortsrates und der drei genannten Vereine zunächst der Maibaum am Wahlschieder Brunnenplatz aufgestellt wurde, dann folgte das Freiluftkonzert. „Wir hatten auch andere Vereine gefragt, ob sie mitmachen, aber als die hörten, dass es keine getrennten Kassen gibt, dass alles in einen Topf geworfen wird und man sich eventuelle Verluste oder Gewinne gemeinschaftlich teilt und dass jeder Verein mit 500 Euro in Vorlage gehen muss, da winkten fast alle ab“, erzählt Margardt.

An Hexennacht 2019 stieg das erste Open-Air mit der Völklinger Rockband „Magic“. „Wir hofften damals auf 200 Besucher, dann wären wir Null auf Null rausgekommen, es kamen aber 500“, so Margardt. Eine Neuauflage des Festes scheiterte in den beiden Folgejahren an der Corona-Pandemie. „Als die Coronaregeln jetzt abgeschwächt wurden, haben wir uns getraut, wieder ein Fest auf die Beine zu stellen. Wir wussten, wir gehen ein Risiko ein und müssen eventuell etwas drauflegen. Aber alles hat gepasst“, sagt Jonas Jacobs, der Pressesprecher des SV Holz/Wahlschied. Eine Rolle spielte dabei wohl auch, dass die Leute nach zwei Jahren Corona „Riesenbock“ aufs Feiern hatten, zudem war das Wetter perfekt und das Angebot traf den Geschmack des Publikums. Der Fußballverein hatte für das Essen gesorgt, die Feuerwehr für die Getränke, die Hilaritas mixte leckere Cocktails. Verpflichtet wurden zudem zwei externe Standbetreiber, die vegetarische Gerichte anboten.