Pilgern für die Menschlichkeit : Heusweiler Pilgertag in Tholey und St. Wendel

Heusweiler Die katholische Pfarreiengemeinschaft Heusweiler lädt für Samstag, 14. Mai, zu ihrem zweiten Heusweiler Pilgertag ein, dessen Erstausgabe voriges Jahr auf gute Resonanz gestoßen war. Gemeinsam will man sich auf den Weg machen für Toleranz, Humanität, Freiheit, Demokratie, Freundschaft und Frieden.

Die Teilnehmer treffen sich um 8 Uhr an der Bushaltestelle vor der katholischen Kirche Heusweiler in der Triere Straße. Von dort geht es mit dem Bus nach St. Wendel, wo um 9 Uhr an der Basilika eine etwa 15 Kilometer lange Wanderung startet (Rucksackverpflegung empfohlen). Nach einer Kaffee-und-Kuchen-Pause um 14 Uhr wird die Abtei Tholey und der Klostergarten besichtigt (Rückfahrt um 17 Uhr; bei Dauerregen Alternativprogramm ab 13.30 Uhr an der katholischen Kirche Heusweiler). Für Bustransfer, Kaffee und Kuchen sowie für die Besichtigung wird ein Kostenbeitrag von 20 Euro erhoben.