Einsatz für Gehörlose : Bundesverdienstmedaille für Heusweilerin

Sigrid Meiser-Helfrich (Mitte), die sich für Gehörlose engagiert, wurde in der Heusweiler Kulturhalle die Bundesverdienstmedaille am Bande verliehen. Rechts Ministerin Monika Bachmann, links Bürgermeister Thomas Redelberger. Foto: BeckerBredel

Heusweiler Sigrid Meiser-Helfrich vertritt seit vielen Jahren die Interessen der gehörlosen Menschen im Saarland.

Hohe Ehre: Sigrid Meiser-Helfrich aus Heusweiler wurde von Ministerin Monika Bachmann die Bundesverdienstmedaille am Bande verliehen. „Ich darf sie heute hier in unserer Kulturhalle zu einem besonderen Anlass begrüßen. Durch Sigrid Meiser-Helfrichs ehrenamtliches Engagement fällt heute ein ganz besonderer Glanz auf unsere Gemeinde“, sagte Bürgermeister Thomas Redelberger.

Mit Ordensverleihungen möchten der Bundespräsident und das Land Leistungen mit großer Bedeutung für das Gemeinwesen würdigen. „Wir sind uns gewiss, dass Frau Meiser-Helfrich solch ein Vorbild ist“, so der Bürgermeister. Sozialministerin Monika Bachmann sah das ähnlich, würdigte den „wahrhaft großen“ ehrenamtlichen Einsatz, Einfühlsamkeit und Tatendrang der Geehrten und ergänzte: „Gerade in diesen besonderen Zeiten ist unsere Gesellschaft mehr denn je auf Menschen wie Sigrid Meiser-Helfrich angewiesen.“

Sie ist auch im Landesbehindertenbeirat als fachliche Beraterin in der Landesregierung tätig. So beteiligt sie sich am Aufbau eines Fachdienstes für die Begleitung von hörbehinderten Menschen im Arbeitsleben und für das Errichten einer Dolmetscherzentrale. Zusätzlich war sie Dozentin für Gebärdensprache an der Volkshochschule in Saarbrücken und nicht zuletzt, von 1989 bis 1995, Redaktionsmitglied der saarländischen Gehörlosenzeitung.