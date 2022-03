Mehrtägige Konzert-Reihe im August : Topacts kommen zum Illinger Burg-Open-Air

Foto: dpa/Frank Molter 5 Bilder Diese Künstler sind schon mal dabei

Illingen Fünf Tage, 17. bis 21. August, sind für Konzerte vorgesehen. Drei Termine sind schon fix.

Sommer, Sonne, Livemusik – diese Kombination soll es Mitte August in Illingen geben. Und zwar bei einer Neuauflage des Burg-Open-Airs. Veranstalter ist Car Concerts in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Illingen und der Tourismus- und Kulturzentrale Neunkirchen. Gleich an mehreren Tagen hintereinander sind Shows geplant. An dem Line-up hat Tom Schwarz, Inhaber von Car Concerts, schon eine Weile gebastelt.

Und gleich der Auftakt am Mittwoch, 17. August, hat es in sich. Dann gibt Peter Maffay auf dem Burgvorplatz in Illingen ein exklusives Warmup-Konzert vor seiner Arena-Tour, die wenige Tage später beginnt.

Weiter geht es am Freitag, 19. August. Dann heizen gleich zwei Künstler dem Publikum ein: Reggaestar Gentleman und Sänger Joris. Die beiden Musiker haben sich 2021 bei dem TV-Format „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ kennengelernt. Bleibt die Frage, ob sie sich in Illingen nicht nur die Songs, sondern auch die Bühne teilen?

„Als Erstes stand der letzte Veranstaltungstag fest“, verrät Schwarz. Max Giesinger hat sein Kommen für Sonntag, 21. August, zugesagt. Was den Vortag, 20. August, betrifft, steht der Veranstaltungsprofi bereits in Kontakt mit einem „hochkarätigen Künstler“. Mehr kann er aktuell noch nicht verraten.

And last but not least soll es auch am Donnerstag, 18. August, Livemusik geben. Es läuft bereits eine Anfrage, aber noch ist der Auftritt dieses „interessanten Künstlers“, wie Schwarz es formuliert, nicht bestätigt. Die Konzerte werden von SR1 und SR3 präsentiert. Der Vorverkauf hat gerade begonnen.