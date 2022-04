Lineup für das Burg-Open-Air in Illingen ist komplett : Michael Patrick Kelly gibt exklusives Konzert auf dem Burgvorplatz (mit Bildergalerie)

Foto: Harald Hoffmann 6 Bilder Diese Künstler sind schon mal dabei

Illingen Das Programm für das Illinger Burg-Open-Air vom 17. bis 21. August in Illingen steht. Veranstalter Tom Schwarz spricht von einem „Traum-Lineup“. Worauf Besucher sich freuen können.

Die Planung für das Burg-Open-Air Mitte August in Illingen ist abgeschlossen. Tom Schwarz, Inhaber von Car Concerts, der das Festival in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Illingen und der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen veranstaltet, spricht von einem Traum-Lineup. Ein solches innerhalb von nur zwei Monaten Planungszeit zusammen zu bekommen, grenze an ein Wunder.

Vor gut zwei Wochen verkündete der Eventprofi die ersten Künstlernamen für das Open-Air vom 17. bis 21. August auf dem Burgvorplatz. Drei Konzerttage waren damals schon fix. Für Samstag, 20. August, sprach er von einem „hochkarätigen Künstler“, mit dem er in Kontakt stehe.

Jetzt ist raus, wer dieser Künstler ist: Michael Patrick Kelly. Der 44-Jährige wurde als Mitglied der Kelly Family bekannt wurde. Mit 18 Jahren hatte er bereits Welthits geschrieben und mehr als 20 Millionen Alben verkauft. Danach legte er eine Pause von sechs Jahren ein, ehe er als Solokünstler ins Musikgeschäft zurückkehrte. Ende 2021 hat Michael Patrick Kelly sein fünftes Studioalbum veröffentlicht. Der Titel lautet „B•O•A•T•S“. Diese Abkürzung steht für „Based On A True Story". Und tatsächlich, so heißt es in einer Pressemitteilung, basieren die 15 Lieder allesamt auf wahren Begebenheiten.

In Illingen präsentiert der Sänger am 20. August exklusiv sein einziges Sommer-Open-Air in Deutschland. Dabei wird er ein Solo- und Acouctic-Programm präsentieren – ohne Band und künstliche Show-Effekte. Der Kartenvorverkauf startet heute,

18 Uhr, auf der Internetseite: www.burg-open-air.de.

Ebenfalls exklusiv geht es beim Auftakt der Open-Air-Reihe zu. Denn am Mittwoch, 17. August, gibt Peter Maffay auf dem Burgvorplatz in Illingen ein Warmup-Konzert vor seiner Arena-Tour, die wenige Tage später beginnt.

Station auf seiner Deutschlandtour macht der junge Brite Tom Gregory am Donnerstag, 18. August, in Illingen. Tags darauf am Freitag, 19. August, heizen gleich zwei Künstler dem Publikum ein: Reggaestar Gentleman und Sänger Joris haben ihr Kommen zugesagt. Die beiden Musiker standen 2021 bei dem TV-Format „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ gemeinsam vor der Kamera und präsentierten dabei ein Lied des jeweils anderen im eigenen Stil.

Den Abschluss des Festivals können Musikfans am Sonntag, 21. August, mit Max Giesinger feiern.

Tom Schwarz, der in Wemmetsweiler und somit in direkter Festivalnachbarschaft wohnt, fiebert dem Burg-Open-Air bereits entgegen: „Es geht praktisch ein Traum in Erfüllung diese nationalen Top-Künstler direkt vor meiner Haustür im August spielen zu hören und zu sehen – und das noch in eher kleinerem, aber exklusivem Ambiente.“