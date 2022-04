Heißen Sommern innerorts entgegentreten : Heusweiler will Wirkungen von Hitzesommern mildern

Heusweiler Neue Pflanzen, Fassadengrün, Brunnen: Gemeinderat startet erste Schritte für einen „Hitzeaktionsplan“.

Um bei künftigen Hitzesommern das Leben in der Gemeinde Heusweiler für Menschen, Flora und Fauna etwas zu erleichtern, soll ein „Hitzeaktionsplan“ erstellt werden, forderten die Grünen in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ihr Fraktionssprecher Hans-Gerd Lafontaine hatte in dem Antrag darauf hingewiesen, dass der Sommer 2020 der dritte Dürresommer in Folge gewesen war. Die Niederschläge würden nicht ausreichen, um die heißen Sommerwochen zu überbrücken, die Natur leide. Bäume, die einfach umkippen, seien Beispiele dafür, dass die Umwelt mit den Folgen der Dürre nicht klarkomme, so Lafontaine.