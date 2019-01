Allerdings konnte er noch weit genug in den Fahrzeuginnenraum hinein greifen, um die Handbremse zu lösen, was er auch tat, damit er seinen Wagen ein paar Meter aus der Parklücke herausschieben konnte. Dabei geriet der Wagen jedoch ins Rollen. Bei dem Versuch, sein Auto zu stoppen, wurde der 72-Jährige von diesem erfasst und zu Boden gestoßen. Dadurch erlitt er eine Platzwunde an der Schläfe und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden entstand nicht.