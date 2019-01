später lesen Alkohol am Steuer: Unfall Betrunkene setzt Auto in Böschung Teilen

Eine 60-jährige Autofahrerin ist in der Neujahrsnacht in der Barbarastraße in Heusweiler-Kutzhof in eine Böschung gefahren. Ursache: Die Frau war nach Auskunft der zuständigen Völklinger Polizei stark alkoholisiert. red