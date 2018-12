Das Jahr geht zu Ende und wir verabschieden uns mit einem Foto-Jahresrückblick aus dem Köllertal – und wissen doch, dass eine Seite nicht reicht für all das, was uns 2018 beschäftigt hat. Nicht alles war schön gewesen: Beim Callcenter von Arvato bangen nach wie vor 300 Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze. In Niedersalbach brannte es auf dem Dach des Bürgerhauses, was den Niedersalbacher Narren, auch in Folge von Wasserschäden, die Fastnachtssession verhagelte – alle Veranstaltungen sind abgesagt. In Heusweiler und Eiweiler sorgten unglaubliche Regenmassen am 11. Juni für Überschwemmungen, wie man sie bisher nicht kannte. In Riegelsberg machte vorigen Winter eine Bande nicht zu bändigender jugendlicher Kleinkrimineller über Wochen auf unschöne Weise von sich reden, legte sogar ein Feuer im Eingangsbereich der Lindenschule.

Doch natürlich gab es auch viel Gutes. Etwa beeindruckendes Engagement von Bürgern und Vereinen. Letzteres zum Beispiel beim großen Festumzug „50 Jahre Stadt Püttlingen“ – ein großes Ereignis, das vielfältig gefeiert wurde –, ebenso bei den Festlichkeiten zu „800 Jahre Eiweiler“ (Bericht: C1).

Köllerbach bekam eine wunderschöne neue Kindertagesstätte, auch in Riegelsberg war das Thema „Kitas“ ein Dauerbrenner, da es erfreulicherweise wieder mehr Kinder im Köllertal gibt. Empor wuchsen – von einigen bekämpft – neue Windräder rund ums Köllertal, während andere hohe, schlanke Bauwerke verschwunden sind: Die Tage der beiden SR-Sendemasten bei Heusweiler waren gezählt. Als am 21. September ihre Stahltrosse gesprengt und die Masten niedergelegt wurden, sahen zahlreiche Schaulustige zu. In Riegelsberg gab’s auch was zu schauen, im Stadion, beim Public-Viewing zur Fußballweltmeisterschaft, das dann aber, dank der „Leistung“ der Nationalelf, weniger Spiele als erwartet zeigen konnte. Auch den Betrieb im neuen „Stadtbalkon“ auf dem neuen Riegelsberger Marktplatz konnte man nicht lange sehen: Das Prestigeprojekt scheiterte im ersten Durchgang; doch inzwischen ist das Restaurant mit „Hüftgold“ und neuen Betreibern wieder an den Start gegangen.

Was gab’s noch? Ach ja: Vor 15 Jahren schlossen wir unseren Jahresrückblick damit, dass 2003 die „Zeitung für das Köllertal“ an den Start gegangen war. Jetzt verabschieden wir uns wieder – jedenfalls in diese Form. – Machen Sie’s gut.

