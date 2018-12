später lesen Mittleids-Masche Bettler betrügen als angeblich Taubstumme FOTO: picture alliance / dpa / Arne Dedert FOTO: picture alliance / dpa / Arne Dedert Teilen

Mit einer vorgetäuschten Mittleids-Masche auftretende Bettler waren am Samstag in Heusweiler unterwegs. Im Verlauf des Tages tauchten sie vor mehreren Einkaufsmärkten im Ort auf und starteten „betrügerische Bettelversuche“, so der Polizeibericht.