Zahl der Grundschüler steigt : Schule Dilsburg wird deutlich erweitert

Heusweiler Allerdings gab es im Heusweiler Gemeinderat auch heftige Kritik an der Erweiterung der Grundschule.

Die Grundschule Dilsburg – größte Grundschule der Gemeinde Heusweiler – wird ausgebaut und erweitert. Das beschloss der Heusweiler Gemeinderat mehrheitlich. In der Schule müssen auf Grund der prognostizierten Schülerzahlen neue Klassenräume geschaffen werden. Dafür soll der hintere Klassentrakt um etwa 18 Meter in Richtung Süden erweitert werden. Da es auf dem Gelände Höhenunterschiede gibt, werden drei Geschosse in diesem Bereich geschaffen, so dass fünf neue Klassenräume, ein Raum für die Schulbuchausleihe, ein Musikraum und ein Gemeinschaftsraum entstehen. An dem Konzept der Freiwilligen Ganztagsschule soll festgehalten werden. Eine größere Nachmittagsbetreuung sei derzeit nicht erforderlich, heißt es in einer Erklärung der Gemeindeverwaltung.