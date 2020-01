Sitzung : Schul-Erweiterung ist Thema im Heusweiler Rat

Heusweiler Der Heusweiler Gemeinderat trifft sich am Dienstag, 28. Januar, 19 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr. Zu Beginn wird ein neues Gemeinderatsmitglied verpflichtet.

Im öffentlichen Teil steht die geplante Erweiterung der Grundschule Dilsburg im Mittelpunkt. Dort sollen auf Grund der prognostizierten Schülerzahlen neue Klassenräume geschaffen werden. Angedacht ist unter anderem, dass der hintere Klassentrakt um etwa 18 Meter in Richtung Süden erweitert wird. So könnten drei Geschosse in diesem Bereich geschaffen werden und fünf neue Klassenräume, ein Raum für die Schulbuchausleihe, ein Musikraum und ein Gemeinschaftsraum entstehen. Außerdem wird darüber beraten, ob an dem Konzept der Freiwilligen Ganztagsschule festgehalten wird.