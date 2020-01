Welle der Hilfsbereitschaft : Benefiz-Paket mit Fest des SV Holz-Wahlschied

Wahlschied Die Hilfsbereitschaft für die Familie des am 8. Oktober tödlich verunglückten Nico Haake hält an. Jonas Jacobs, Pressesprecher des SV Holz-Wahlschied, berichtet von mehreren Benefiz-Aktionen, die für Freitag/Samstag, 15./16. Mai, am Wahlbachstadion geplant sind: Freitags gibt die Holzer Band FSK ein Konzert, samstags folgen ein großes F-Jugendturnier, mittags ein Spendenlauf für Schulen und ein Spendenparcours für Kitas.

Von Fredy Dittgen