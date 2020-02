Fahrzeugdieb schlägt in Heusweiler zu : Und plötzlich ist das Auto weg

Fahrzeugdieb schlägt in Heusweiler zu

Die Polizei sucht Zeugen eines Autodiebstahls in Heusweiler. Foto: dpa/Friso Gentsch

Heusweiler Ein Unbekannter hat in Heusweiler einen schwarzen Mazda gestohlen. Wie das Fahrzeug entwendet wurde, gibt der Polizei Rätsel auf.

Die Polizei sucht Hinweise auf einen Fahrzeugdieb. Der hat zwischen Donnerstag, 30. Januar, 21.30 Uhr, und Freitag, 31. Januar, 7 Uhr, in Heusweiler in der Talstraße einen schwarzen Mazda 3 gestohlen. Das Fahrzeug war nach Angaben der Polizei auf dem Gehweg abgestellt und per Fernbedienung verschlossen. Als der Besitzer morgens zu seinem Auto kam, war es weg. Laut Polizei ist unklar, auf welche Art und Weise das Fahrzeug entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt etwa 5000 Euro.