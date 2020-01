Mitgliderversammlung : Verein Fröhner Wald bestätigt Vorstand

Holz In der Mitgliederversammlung des Vereins Fröhner Wald wurde der Vorstand einstimmig wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Horst Siegwart, Stellvertreter sind Doris Luksic und Sabine Schulz. Hans Werner Eichhorn bleibt Schatzmeister, Peter Vuk Schriftführer.

Horst Siegwart betonte, dass es weiterhin Hauptaufgabe sein werde, den Fröhner Wald gegen widrige Eingriffe zu schützen. Der Verein war gegründet worden, um Windräder im Fröhner Wald zu verhindern. Diese „Gefahr“, sagt Siegwart, sei im Zuge des Wiedererstarkens der Grünen und des immens wachsenden Strombedarfs durch E-Mobilität bei gleichzeitigem Abschalten von Kohle- und Kernkraftwerken noch lange nicht gebannt. „Der Fröhner Wald ist nach wie vor Konzentrationszone für Windkraftanlagen. Deshalb gilt es, wach zu bleiben, die eigenen Reihen mit den weit über 500 Mitgliedern geschlossen zu halten und den Verein mit einem überaus soliden finanziellen Polster zu versehen, um im Falle des Falles jederzeit agieren zu können“, sagte Siegwart. Wie schnell so etwas gehen könne, sehe man in Schwalbach und demnächst auch in Riegelsberg, wo das Unternehmen Dunoair gerade dabei sei, am Pfaffenkopf Areale zum Bau von zwei bereits genehmigten Windkraftanlagen abzustecken. Der Verein plane auch umfangreiche Projekte und Aktionen mit dem Schwerpunkt Naturschutz und wolle seine Kontakte zu Entscheidern in Politik und Wirtschaft pflegen.