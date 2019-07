Einbruch : Einbruch in der Grundschule Eiweiler

Unbekannte Täter sind am Wochenende im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag in die Grundschule in Eiweiler eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst, ein seitlich gelegenes Fenster aufzuhebeln.

Von red

Als das nicht funktionierte, nahmen sie einen Stein und warfen das Fenster ein, wodurch sie ins Gebäude konnten. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.