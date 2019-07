Berschweiler Ölmühle : Holz im Getriebe – das gibt’s sonst nirgends

Die hölzerne Mühlen-Mechanik der Berchweiler Ölmühle ist in ihrem Erhaltungszustand einmalig in Deutschland: Durch das Loch in der Wand kam die Achse des Mühlrades herein, das durch den Wahlbach in Bewegung gehalten wurde und so die großen Zahnräder in der Mühle antrieb. . Foto: Engel

Heusweiler Die Berschweiler Ölmühle mit ihrer einzigartig erhaltenen Holz-Mechanik wird 250 Jahre alt. Hier wurde alles von Kohl bis Raps zu Öl.

Wer hätte gedacht, dass Heimatgeschichte so erfrischend sein kann? Jedenfalls wenn man in der Berschweiler Ölmühle steht: Im Halbdunkel zwischen den großen Steinquadern ist es, im Vergleich zu den Außentemperaturen, geradezu angenehm kühl. Die historische Ölmühle wird in diesem Jahr 250 Jahre alt – was an drei Terminen gefeiert wird und der Mühle auch neue Besucherkreise erschließen soll (siehe Info). Die Mühle ist nicht nur die einzige samt alter Technik nahezu komplett erhaltene Ölmühle im Regionalverband, auch deutschlandweit findet man ein solches Mühlwerk nicht mehr, denn es besteht fast komplett aus Holz. Keine Metall-Zahnräder waren hier im Einsatz, sondern knarzend, ratternd und laut setzten große, vom Wahlbach und dem Mühlrad angetriebene hölzerne Zahnräder und Antriebswellen die Mechanik in Bewegung: Erst zerkleinerte die „Ölquetsch“ – eine kleine Walzmühle – die Ölfrüchte, die durch ein Rohr aus dem Speicher herunter rieselten. Dann zermalmten die schweren Mühlsteine im Kollergang die groben Stücke zu einem „Brei“, aus dem dann die mächtige Presse das Öl herausquetschte. Die Presse bestand aus einem 800 Kilo schweren, fast sechs Meter langen, grob behauenen Eichenbalken, der auf den „Brei“ niedergedrückt wurde. Zu Öl verarbeitet wurde dabei neben Raps auch Bucheckern, Mohn, Nüsse und sogar Kohl. 1955 hatte der Püttlinger Pfarrer und Heimatforscher Karl Ludwig Rug Erinnerungen des ehemaligen Müllers Friedrich Altpeter notiert, der schilderte, dass schon vier Pfund Haselnusskerne für einen Liter „gutes Öl“ reichten, bei ungeschälten Bucheckern mussten es schon acht bis zehn Pfund für einen Liter sein. 300 Kilo Raps konnten an einem Arbeitstag von 15 Stunden zu 150 Liter Öl verarbeitet werden. Produziert wurden in der Mühle Speise-, aber auch Lampen- und Maschinenöl.