Autobahn-Baustelle : Am Autobahnkreuz Saarbrücken wird gearbeitet

Heusweiler Die Sanierung der A 8 zwischen Heusweiler und Autobahnkreuz Saarbrücken verläuft zügiger als geplant. Nach derzeitigem Stand soll die gesamte Baustelle bis zum 2. August abgeschlossen und geräumt werden, meldet der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS).

An diesem Wochenende steht im Autobahnkreuz Saarbrücken die Sanierung des Ausfahrtsastes an der Richtungsfahrbahn Neunkirchen an. Er muss für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden. Die Umleitung führt den Verkehr aus Richtung Luxemburg, der am Autobahnkreuz Saarbrücken von der A 8 auf die A 1 wechseln möchte, auf der A 8 weiter zur Anschlussstelle Merchweiler und von dort zurück zum Autobahnkreuz Saarbrücken und zur A 1.