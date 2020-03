Mythologie : Heimatkunde: Der Schmied in Sagen

Heusweiler „Der Schmied in Sage und Mythologie“ ist das Thema von Volkskundler Gunter Altenkirch am Donnerstag, 19. März, 19 Uhr, in der Köllertaler Heimatstube (Schulstraße 5 in Heusweiler). In alten Geschichten hatte das Handwerk der Schmiede eine so hohe Anerkennung, dass selbst Götter versuchten, ihr Wissen zu stehlen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red