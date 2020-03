Heimatgeschichte : Historisches kann auch tragisch sein

Köllertal Das neue Köllertaler Jahrbuch wurde im Püttlinger Schlösschen vorgestellt – 37 Berichte auf 146 Seiten.

Aufwühlende und erschütternde Beiträge liefern Jungfleisch und Georg Fox. So hat Monika Jungfleisch recherchiert, dass die Nazis auch Köllerbacher Psychiatriepatienten in der Tötungsanstalt Hadamar ermordeten. Und Georg Fox erinnert nach Gesprächen mit Zeitzeugen daran, wie zwei junge Soldaten im Köllerbacher Steinbruch hingerichtet wurden. Die beiden 19-Jährigen hatten etwa zwei Wochen in Köllerbach, nicht besonders stark bewacht, wegen Fahnenflucht in Gefangenschaft verbracht. Das Hinrichtungskommando muss für sie überraschend gekommen sein, denn fünf Mitglieder eines „Sonderstandgerichts“ in Köllerbach hatten die Erschießung – also die Ermordung der 19-Jährigen angeordnet, das „Urteil“ wurde nicht verkündet, sondern gleich vollstreckt.

