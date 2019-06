Rundgang : Spurensuche in der Saarbrücker Innenstadt

Saarbrücken Der Verein Geographie ohne Grenzen bietet am Samstag, 6. Juli, eine neue Etappe der Saarbrücker Spurensuche mit Markus Philipp an. Selbst der durch und nach dem Krieg stark veränderte Bereich in der City birgt alte Spuren und Relikte.

Die Rundgangsteilnehmer erwartet eine Reise zu den sichtbaren Geheimnissen der Stadt. Die Tour dauert etwa zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr vor dem Haupteingang des Bahnhofs. Die Teilnahme kostet acht Euro.