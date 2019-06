ZKE : ZKE wechselt Anbieter für E-Mail-Erinnerungen

Saarbrücken Ab Montag, 15. Juli, übernimmt ein neuer Anbieter den kostenlosen Erinnerungsservice per E-Mail an die Müllabfuhrtermine des Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetriebs (ZKE) in Saarbrücken. Die vorhandenen Nutzerdaten können aus Datenschutzgründen nicht übernommen werden.

Wer auch in Zukunft den kostenlosen E-Mail-Erinnerungsservice nutzen möchte, hat bis Mitte Juli Zeit, sich neu zu registrieren.