Straßenbau : L 127 Fischbach wird saniert

Quierschied Am Montag, 1. Juli, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit Instandsetzungsarbeiten an der L 127 Fischbach in zehn Baufeldern, teils unter Vollsperrung, teils unter halbseitiger Sperrung, beginnen.

Der LfS versucht die Sanierung für die Anwohner, Verkehrsteilnehmer und den Linienverkehr so erträglich wie möglich durchzuführen.