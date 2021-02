Nager in Not : Feuerwehr rettet Nutria am Saarbrücker Osthafen

Nager in Not

Einen nicht alltäglichen Rettungseinsatz hatten am Freitag zwei Mitglieder der Saarbrücker Berufsfeuerwehr.

Eine Spaziergängerin hat am Freitag im Saarbrücker Osthafen eine verletzte Nutria, auch bekannt als Biberratte, entdeckt und Hilfe geholt. Richard Hartmann und Moritz Thimmel von der Berufsfeuerwehr (v.l.) nahmen das Tier mit. Hartmann geht davon aus, dass der am Fuß verletzte Nager schon etwas älter ist. Er und sein Kollege setzten die Nutria in eine Katzenbox und brachten sie zur Feuerwache nach Burbach. Dort werde sie später von der Tierrettung abgeholt und vermutlich in eine Kierklinik gebracht.