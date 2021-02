Fastnachtsspaß für die Kleinen : Wo Kinder online Fastnacht feiern können

Saarbrücken/Saarwellingen Die gewohnte Faasend fällt dieses Jahr flach. Virtuell können die Kleinen aber trotzdem Spaß haben.

Normalerweise steigt an Fastnacht traditionell die „Kinderminidisco“ der Saarbrücker Tanzschule Bootz-Ohlmann für den guten Zweck. In diesem Jahr gibt es nun eine digitale Ausgabe am Rosenmontag, ab 15.11 Uhr, auf der Internetseite unter www.bootz-ohlmann.de. Bereits am Sonntag, 16 Uhr, wird dort eine Kinder-Kostümparty des Projektes „TanzKultur“ gestreamt, bei der getanzt, gelacht und gesungen wird. Der Kinder-Liedermacher Tom Lehel und der Kuscheltier-Elferrat moderieren die Veranstaltung.